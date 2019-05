Amerikaanse ‘haatprediker’ Anderson mag Europa niet in

on

De Amerikaanse ‘haatprediker’ Steven Anderson wordt niet toegelaten in Nederland en de rest van het Schengengebied. Dat schrijft staatssecretaris Harbers in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

Volgens de bewindsman is het kabinet er alles aan gelegen “om krachtig op te treden tegen extremistische sprekers die met het verspreiden van hun denkbeelden de vrijheden van anderen inperken, of zelfs aanzetten tot haat of geweld”.

Om die reden zegt Harbers maatregelen te hebben genomen om te voorkomen dat Anderson het Schengengebied, dat 26 Europese landen omvat, binnenkomt. Hij wil niets kwijt over de technische details van het inreisverbod, omdat hij nooit ingaat op ‘individuele casussen’.

Anderson zei eerder geen problemen te verwachten aan de grens. ‘Ik stap niet in het vliegtuig naar Nederland. Ik ben daarvoor al in Europa en pak gewoon de trein naar Amsterdam.’

Holocaust

Anderson vindt onder meer dat homo’s geëxecuteerd moeten worden. Ook is hij fel anti-abortus, tegen het gebruik van condooms en stelt hij bewijzen voor de Holocaust ter discussie.

Anderson wilde op 23 mei in Amsterdam spreken. Het gemeentebestuur en maatschappelijke organisaties, waaronder het COC, riepen op om dat tegen te houden.

Dat Nederland een spreker uit het buitenland de toegang weigert, komt vaker voor. In 2017 werd een Turkse minister verboden om in Nederland campagne te voeren voor president Erdogan. Zij reisde vervolgens per auto via Duitsland alsnog naar Rotterdam. Een dergelijke constructie is in het geval van de Amerikaanse prediker onmogelijk omdat het inreisverbod voor het hele Schengengebied geldt.

(Bron: NOS; foto: screenshot: http://www.faithfulwordbaptist.org )

Categorieën:Nieuws