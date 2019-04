‘Haatprediker’ komt gewoon met de trein naar Amsterdam

on

De omstreden predikant Steven Anderson uit Arizona laat zich niet afschrikken door een mogelijk inreisverbod. Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen niet dat hij wordt toegelaten tot Nederland vanwege zijn uitspraken over LHBTI’ers.

‘Ze gaan hun gang maar. Ik weet niet waar ze bang voor zijn. Misschien voor de waarheid?’, laat Anderson weten in een telefonisch interview met de NOS.

Anderson wil op 23 mei in Amsterdam prediken. De exacte locatie van de samenkomsten wil hij geheim houden. ‘Als ik dat vertel, dan komen alle homoseksuelen protesteren’, aldus Anderson. ‘Ik kom helemaal niet naar Nederland om te prediken over homoseksualiteit. Ik verzorg 156 preken per jaar, maar de media richten de aandacht vooral hier op.’

Executeren

Zijn mening over homoseksualiteit blijft desgevraagd ongewijzigd. ‘Ik geloof dat alle homoseksuelen moeten worden geëxecuteerd. Dat staat in de Bijbel.’

Het idee om naar Nederland af te reizen is ontstaan na een zendingsreis op Aruba vorig jaar. Anderson kwam daar een aantal Nederlanders tegen die hem vroegen om eens in Amsterdam te komen spreken. Daarna is de voorganger van de Faithful Word Baptist Church, die zo’n 375 leden heeft, gaan kijken naar zijn online publiek. ‘In Nederland wonen veel luisteraars van mijn preken. Het doel van deze reis is om een aantal van hen te ontmoeten. Daarnaast willen we ook deur-tot-deur gaan evangeliseren.’

Profijt van negatieve aandacht

Belangenorganisatie COC Nederland roept staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid op de predikant als ongewenste vreemdeling de toegang tot Nederland te weigeren.

Eerder werd hem al de toegang ontzegd in het Verenigd Koninkrijk, Botswana, Jamaica en Zuid-Afrika. De voorganger is daar niet van onder de indruk. Hij zegt zelfs te profiteren van de negatieve aandacht.

‘Toen Zuid-Afrika mij de toegang ontzegde, verdrievoudigde mijn online publiek in dat land. Als ik ergens niet binnenkom, zijn er nog tientallen landen waar ik wel heen kan. En anders bereik ik mijn publiek wel vanuit Tempe, Arizona.’

Met de trein naar Amsterdam

Toch gaat Anderson door met de voorbereidingen van zijn reis naar Nederland. Hij verwacht geen problemen aan de grens. ‘Ik stap niet in het vliegtuig naar Nederland. Ik ben daarvoor al in Europa en pak gewoon de trein naar Amsterdam.’

