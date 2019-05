Sodom en Gomorra-tekst op regenboogpad in Harderwijk

on

Het regenboogpad in Harderwijk aan de Vitringasingel is beklad met de tekst ‘Sodom en Gomorra ligt er nog steeds als een waarschuwend voorbeeld. Kies leven’.

Voorbijgangers ontdekten de tekst woensdagmorgen en D66-fractievoorzitter Martijn Pijnenburg plaatste foto’s van de teksten op Twitter.

‘Discussie is goed, maar niet op deze manier. We zijn niet voor niets Regenbooggemeente’, aldus Pijnenburg. ‘In Harderwijk willen we dat mensen van elke geaardheid en binnen elke geloofsbeleving zich veilig voelen om uit de kast te komen.’

Afgrijzen

Wethouder en locoburgemeester Gert Jan van Noort zegt in De Stentor dat hij ‘met afgrijzen’ heeft gekeken naar de teksten. ‘Je denkt: dat gebeurt hier niet. Maar blijkbaar zijn er toch mensen die dit willen uiten.’

‘Als gemeente willen we laten blijken dat iedereen ertoe doet en dat iedereen mee mag doen. Het regenboogzebrapad is daar en belangrijk symbool voor.’

De teksten zijn woensdagochtend door de gemeente verwijderd. Wie de tekst heeft aangebracht, wordt onderzocht door de politie.

Het regenboogpad in het voetpad van de Houtwalgarage naar de binnenstad, is vorig jaar november aangelegd op initiatief van VVD, D66 en Harderwijk Anders.

(Bron: Omroep Gelderland, De Stentor; foto: Martijn Pijnenburg)

