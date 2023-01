Populaire transvouw Shakiro uit Kameroen wijkt uit naar België

on

De populaire transvrouw Shakiro is in België aangekomen. Ze werd in haar eigen land Kameroen veroordeeld tot vijf jaar cel, waarna ze uitweek naar Nigeria. Daar kreeg ze een visum voor België.

Dat heeft haar advocaat bekend gemaakt.

De sociale media-ster, populair in Kameroen, werd in februari 2021 in Douala gearresteerd; in mei werd ze veroordeeld voor ‘poging tot homoseksualiteit’ tot vijf jaar cel veroordeeld, de zwaarste straf voor homoseksuele praktijken in Kameroen. Ze ging in beroep tegen het vonnis; het beroep mocht ze in vrijheid afwachten.

In augustus 2021 werd Shakiro mishandeld. Ze werd door haar aanvallers uitgekleed en geslagen.

Daarna vluchtte ze naar Nigeria. Met hulp van Idaho France, een vereniging die hulp biedt aan LHBTI’ers, kreeg ze een humanitair visum. ‘Ze kreeg asiel in België en vertrok in alle discretie vanuit Lagos naar Brussel’, bevestigde haar advocate Alice Nkom.

Volgens haar advocaat wacht haar cliënte nog op de uitkomst van haar proces voor het hof van beroep van Douala.

(Bron: Belga; foto: Instagram)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws