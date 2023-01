Roze Golf 29-01: Samen koken, samen eten, samen zijn

on

Voor de tweede keer komen regenboogsenioren in Zwolle samen om te koken, te eten, maar vooral om elkaar te ontmoeten en elkaar te leren kennen.

Jack werd geboren met de uiterlijke kenmerken van een vrouw, maar voelde zich van kleins af aan al een man. Hij is in transitie, maar koestert zijn vrouwelijke kanten.

Harriette van Buel is sociaal verpleegkundige seksuele gezondheid bij GGD IJsselland. Ze bespreekt in de Roze Golf een soa; deze week chlamydia.

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel