Transvrouw Shakiro en vriendin Patricia opgepakt in Kameroen

on

In Douala in Kameroen zijn afgelopen maandag transvrouw Shakiro en haar vriendin Patricia opgepakt. Shakiro is actief op sociale media en trekt geregeld de belangstelling met berichten over haar transidentiteit.

De twee konden zich niet legitimeren bij hun aanhouding. Ze werden vastgezet op beschuldiging van homoseksueel gedrag, hoewel het wetboek van strafrecht homoseksualiteit beschrijft als handeling tussen personen van hetzelfde geslacht.

Shakiro en Patricia zitten na gemarteld te zijn in voorlopige hechtenis en hebben bezoek gehad van enkele mensenrechtenactivisten. Ze zitten vast in een cel van 10m2 met meer dan dertig mannen. Mensenrechten. ‘We leven momenteel in een zeer gespannen situatie waarin de andere gevangenen ons met de dood bedreigen terwijl Patricia en ik getraumatiseerd zijn.’

LHBTI-organisaties in Kameroen hebben in samenwerking met All Out een petitie opgesteld om de onmiddellijke vrijlating af te dwingen.

(Bron: All Out, BBC, 76 Crimes en français; foto: 76 Crimes en français)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws