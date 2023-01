Paus: homoseksualiteit is geen misdaad, wel een zonde

on

Paus Franciscus bekritiseert wetten die homoseksualiteit strafbaar stellen als ‘onrechtvaardig’. Hij zei dat God van al zijn kinderen houdt zoals ze zijn.

‘Homoseksueel zijn is geen misdaad, maar het is wel een zonde’, aldus de paus in een exclusief interview met The Associated Press.

Paus Franciscus is daarmee de eerste paus die zich over dergelijke wetten uitspreekt. Zijn uitspraken komen overeen met zijn algemene benadering van de LHBTI-gemeenschap en zijn overtuiging dat de katholieke kerk iedereen moet verwelkomen en niet moet discrimineren.

Franciscus erkende dat katholieke bisschoppen in sommige delen van de wereld wetten ondersteunen die homoseksualiteit strafbaar stellen of de LHBTI-gemeenschap discrimineren, maar hij schrijft een dergelijke houding toe aan culturele achtergronden, en zei dat met name bisschoppen een veranderingsproces moeten ondergaan om de waardigheid van iedereen te erkennen.

‘We zijn allemaal kinderen van God, en God houdt van ons zoals we zijn’.

De opmerkingen van Franciscus komen voorafgaand aan een reis naar Afrika. In veel Afrikaanse landen is homoseksualiteit strafbaar. De wetten in die landen stammen veelal uit de koloniale tijd of zijn gebaseerd op islamitische grondslag.

Sommige katholieke bisschoppen hebben er sterk op gewezen dat deze wetten in overeenstemming zijn met de leer van het Vaticaan, terwijl anderen erop hebben aangedrongen dat de strafbepalingen worden afgeschaft, omdat ze een schending zijn van de fundamentele menselijke waardigheid.

(Bron en screenshot: AP)

