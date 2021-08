Transvrouw Shakiro in Kameroen mishandeld en uitgekleed

on

Internet trans-beroemdheid Shakiro is afgelopen weekeinde op straat in Douala in Kameroen mishandeld. Ze werd door haar aanvallers uitgekleed en geslagen.

Shakiro en haar partner Patricia werden vorige maand vrijgelaten uit de gevangenis in afwachting van hun beroep tegen een gevangenisstraf van vijf jaar. Ze werden in februari dit jaar opgepakt op beschuldiging van onder meer ‘poging tot homoseksualiteit’.

De LGBTQ+-rechtengroep Our Wellbeing reageerde op de mishandeling vol afschuw:

‘Dit is een volledige schending van het recht op privéleven, een belediging van onze grondwet en democratie die ons als burgers bindt en ons onder één vaderland beschermt. (…) Het wordt tijd dat we samen in opstand komen en nee zeggen tegen geweld en misbruik van LHBTQ+ personen.’

(Bron: Rights Africa; foto: Instagram)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws