Regering Servië verbiedt Mars tijdens EuroPride in Belgrado

on

De Servische regering heeft dinsdag de geplande mars in Belgrado ter gelegenheid van ‘EuroPride’ officieel verboden.

De regering zegt dat het ‘risico op geweld’ te groot is. Rechtse anti-LHBT-groepen hadden aangekondigd dat op zaterdag 17 september ook door de Servische hoofdstad zouden marcheren.

Beide marsen zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken verboden. ‘Er is een risico op aanslagen en conflicten, evenals een risico van geweld, vernieling van eigendommen en andere vormen van verstoring van de openbare orde op grotere schaal’, aldus het ministerie.

EuroPride-voorzitter Kristine Garine kondigde aan in beroep te gaan. ‘Het verbieden van Pride is ongrondwettelijk’, twitterde Garina. ‘Het is al meerdere keren beslist door de Servische rechtbank. Tegen het verbod zal beroep worden aangetekend bij de rechtbank en zal ongedaan worden gemaakt.’

Op het nieuws van het verbod verzamelden enkele activisten zich bij de Dom Omladine in Belgrado, dat dienst doet als Pride House tijdens EuroPride 2022 (foto). Premier Ana Brnabic, die openlijk homo is, werd toegeschreeuwd met ‘Wij willen de Pride’ toen ze het gebouw binnenging.

Eerder waren er demonstraties tegen de mars tijdens EuroPride en de Servische organisatie startte een petitie om de regering te bewegen de mars door te laten gaan.

(Bron: Balkan Insight; screenshot: Geten)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws