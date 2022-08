Servische EuroPride-organisator wil dat evenement doorgaat

on

EuroPride-organisator Marko Mihailovic zegt dat het evenement in september hoe dan ook doorgaat.

Hij deed zijn uitspraak nadat president Vucic zaterdag had gezegd dat het evenement werd afgelast er zondag door duizenden gelovigen in Belgrado werd gedemonstreerd tegen EuroPride.

President Aleksandar Vucic zei dat EuroPride vanwege veiligheidsproblemen en de crisis in Kosovo niet zou plaatsvinden. Maandag suggereerde de Servische premier Ana Brnabic, die zelf lesbisch is, dat de verklaring van de president meer een pleidooi voor annulering was, dan een verbod.

‘Dat is een verandering ten opzichte van de verklaring van de president. Ze kunnen het niet verbieden omdat het ongrondwettelijk zou zijn. Ze zouden vier uitspraken van het Servische Grondwettelijk Hof overtreden’, zei Mihailovic tegen BIRN.

Samenkomen

Hij zei dat het evenement op 17 september zal worden gehouden zoals gepland, zelfs als Servië het officieel verbiedt. ‘We zullen hoe dan ook samenkomen en we hopen dat alles in vrede zal verlopen en dat mensen meer dan ooit zullen komen vanwege de solidariteit.’

Wat Mihailovic het meest zorgen baarde in de verklaring van Vucic, was dat de staat de veiligheid van deelnemers aan de pride niet kan garanderen.

‘Onder druk’

De Servische president zei zaterdag dat hij tot zijn spijt EuroPride moest annuleren. ‘Natuurlijk schenden we op deze manier de rechten van minderheden, maar de staat staat onder druk door alle mogelijke problemen’, zei hij.

Servisch –Orthodoxe kerk

Enkele duizenden mensen verzamelden zich zondag in Belgrado tijdens een mars tegen EuroPride. Het protest werd gehouden tijdens een processie die geleid werd door geestelijken van de Servisch-Orthodoxe Kerk.

Velen droegen religieuze insignes en tekenden na de wandeling door de stad een petitie om EuroPride te verbieden. Het is de tweede keer dat er tegen de pride wordt gedemonstreerd; twee weken geleden was er ook al een anti-pride demonstratie in de stad.

Gastheer

Belgrado is van 12 tot en met 18 september gastheer zijn EuroPride , een evenement dat elk jaar in een andere Europese stad wordt gehouden. De mars staat voor zaterdag 17 september op de agenda.

EuroPride is een pan-Europees internationaal LGBT-evenement dat elk jaar door een andere Europese stad wordt georganiseerd.

(Bron: Balkan Insight, NOS; screenshot: Radio Genova)

