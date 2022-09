In hoger beroep celstraf voor mishandelen vermeende pedo

on

In hoger beroep is dinsdag een 18-jarige man veroordeeld tot een jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor zijn aandeel in de gewelddadige dood van een oud-docent in Arnhem.

De 73-jarige man werd in oktober 2020 in het Spijkerkwartier in Arnhem door vijf jongens gelokt om seks te hebben met een minderjarige. Vervolgens werd hij door de jongens zo ernstig mishandeld dat hij aan zijn verwondingen overleed. De jongens waren op ‘pedojacht’.

De Rozendaler was destijds 16 jaar en dus minderjarig.

De vier mededaders werden eerder veroordeeld tot gevangenis- en taakstraffen en schadevergoedingen aan de nabestaanden. Onder hen de broer van de man die nu opnieuw is veroordeeld. Deze vier gingen niet in hoger beroep tegen hun straf.

Het vonnis van de raadsheren is gelijk aan de strafeis en ook gelijk aan de straf die de rechter vorig jaar aan de 18-jarige Rozendaler oplegde. Hij heeft nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan.

Toen hij vorig jaar mei voor de eerste keer werd veroordeeld, gaf de rechter aan zich zorgen te maken over zijn ‘gewetensontwikkeling’, waar hij behandeling voor nodig zou hebben. “Het risico op herhaling van een geweldsfeit is matig tot hoog”, sprak de rechter toen.

Bron: Omroep Gelderland

