Protest in Groningen tegen slechte opvang LHBTI-asielzoekers

on

In Groningen is dinsdagavond gedemonstreerd tegen de mensonterende toestanden waaronder kwetsbare asielzoekers moeten wachten op toelating tot de procedure in Ter Apel.

LHBTI-asielzoekers moesten buiten de hekken bivakkeren te midden van homofobe asielzoekers, terwijl LHBTI-opvangunits in Ter Apel gedeeltelijk of geheel leeg staan.

‘In het grasveld onder inhumane omstandigheden voor het aanmeldcentrum stonden kwetsbare LHBTI-asielzoekers doodsangsten uit, bang dat hun identiteit bekend zou worden, zonder enkele vorm van bescherming. Enkel uit zelfbehoud fluisterend, smekend aan de beveiligers achter de hekken bij de ingang van het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar te midden van vreemden zij duidelijk moesten maken dat zij LHBTI’ers zijn, kregen sommigen toegang’, schrijft voorzitter Sandro Kortekaas op Facebook.

Nu er elders crisisopvang is geregeld is, laat de opvang van de ‘meest gediscrimineerde groep asielzoekers’ nog steeds ernstig te wensen over.

LHBTI-Plus asielzoekers worden ‘volledig aan hun lot overgelaten in haastig opgezette crisisopvang locaties’. Ze zijn onzeker wanneer ze in een veilige omgeving geplaatst worden ‘waar ze eindelijk zichzelf kunnen zijn en niet zoals nu hun identiteit nogmaals zelfs in Nederland moeten verbergen.’

Het protest dat dinsdagavond werd gehouden op de Grote Markt in Groningen, trok enkele tientallen demonstranten.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws