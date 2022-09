Petitie: haat mag niet winnen, steun EuroPride Belgrado

on

In Belgrado gaan de voorbereidingen voor EurpPride door, ondanks de dreiging dat het evenement wordt verboden door de overheid.

Online is een petitie gestart met een oproep aan president Aleksandar Vučić van Servië om het evenement te steunen en aan premier Ana Brnabić om haar belofte uit 2019 na te komen, waarin ze haar steun uitsprak voor het organiseren van EurpoPride in haar land.

‘De regering die ik leid, zet zich in om ervoor te zorgen dat de mensenrechten van alle burgers volledig worden gerespecteerd en we beloven hierbij het organisatieteam van Belgrade Pride te helpen bij het verzekeren van een veilige en succesvolle organisatie van EuroPride in Belgrado in 2022’, aldus de premier in 2019.

Ongrondwettelijk

Volgens de initiatiefnemers van de petitie is het annuleren van de Pride door de overheid in strijd met de grondwet van Servië. Een officiële beslissing om de Pride te verbieden is er niet, zodat de organisatoren niet in beroep kunnen gaan.

Wel verklaarde de president vorige maand dat het evenement niet door kan gaan, omdat de veiligheid van de deelnemers niet gegarandeerd kan worden.

Haat

Volgens de organisatoren betekent verbieden van de Pride toegeven aan haat.

‘Haat mag niet winnen en EuroPride moet doorgaan met de steun van de Servische regering’, schrijven de initiatiefnemers van de petitie, de oraganisatie achter de Belgrado Pride met steun van de European Pride Organizers Association.

De EuroPride staat gepland voor 12 tot en met 18 september in Belgrado, met een Pride Parade op zaterdag 17 september.

Vorige maand is in Belgrado twee keer door duizenden gedemonstreerd tegen het evenement.

(Bron: All Out; foto: tegendemonstratie 28 augustus)

