Ozlam wil demonstreren voor LHBTI-rechten in Afghanistan

De uit Afghanistan gevluchte transvrouw Ozlam bereidt in Pakistan een demonstratie voor om aandacht te vragen voor de positie van LHBTI-Plussers in Afghanistan. Dat meldt Pinknews die haar gesproken heeft.

Ozlam vluchte naar Pakistan na de machtsovername door de Taliban in augustus 2021.

‘Onder het Taliban-bewind werden we dagelijks geconfronteerd met pesterijen, martelingen en afranselingen’, zegt Ozlam. ‘Onlangs vielen ze mijn huis aan en sloegen ze me, dus daarom besloot ik Afghanistan te verlaten en naar Pakistan te gaan’, zegt ze.

Gevangenkampen

Onbevestigde berichten spreken van speciale gevangenkampen voor LHBTI-Plussers in steden als Kabul, Herat, Balkh en Baghlan.

‘We willen nu onze rechten verdedigen en onze stem verheffen, want niemand richt zich op LHBT Afghanen en niemand zorgt voor hen. De enige reden dat ik dit doe, is om ons leven te verdedigen en om onze stem naar de wereld te verheffen, om ons te laten horen.’

Protest Pakistan

Ozlam organiseert het protest in Pakistan met steun van Roshaniya, een organisatie die is opgericht door mensenrechtenactivist Nemat Sadat met als doel LHBTI-Plus Afghanen in veiligheid te brengen.

De exacte locatie en datum van het protest wordt niet bekend gemaakt om de betrokkenen te beschermen.

Protest Londen

Donderdagochtend was er een demonstratie in Londen om aandacht te vragen voor de situatie van LHBTI-Plussers in Afghanistan.

Canada

Het leven is er voor Ozlam niet veel beter op geworden sinds ze de grens met Pakistan overstak. Ozlam kampt met financiële problemen en ze zegt dat de Pakistaanse politie haar ‘pest’.

Ze heeft asiel aangevraagd in Canada en hoopt binnenkort te kunnen vertrekken uit Pakistan.

(Bron: PinkNews, Roshaniya; afbeelding: Google Maps)

