Demonstratie in Amsterdam tegen geweld tijdens Pride

Enkele honderden mensen hebben woensdagavond gedemonstreerd bij het Homomonument in Amsterdam tegen geweld tegen LHBTI-Plussers.

In de nacht van vrijdag op zaterdag zou een vrouw zijn mishandeld door een taxichauffeur.

De vrouw zegt dat ze mishandeld is, omdat zij een andere vrouw met wie ze een date had een kus gaf.

De chauffeur zegt dat er een vervelende situatie met de klanten is geweest en dat een van de vrouwen heeft overgegeven in de auto. De vrouw spreekt dat tegen, al erkent ze dat ze misselijk was. Het was ook de chauffeur die de politie belde.

De politie heeft de zaak in onderzoek.

Aan Het Parool vertelde de 23-jarige vrouw dat zij aan de mishandeling onder meer hechtingen boven haar wenkbrauw overhield.

(Bron: NOS, AT5; foto: Twitter)

