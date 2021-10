Noodkreet van homo uit Afghanistan: help ons

on

Een homoseksuele man uit Afghanistan die door een Taliban-strijder werd overgoten met kokend water vanwege zijn geaardheid, zegt ‘geschokt’ te zijn door het gebrek aan steun en solidariteit vanuit de internationale LHBT+-gemeenschap.



De man, Sohil – zijn achternaam wordt niet bekend gemaakt om zijn identiteit te beschermen – is een jonge homoseksuele Afghaan die werd opgepakt door een Taliban-strijder toen hij bij een een overheidsgebouw probeerde een paspoort en een kopie van zijn geboorteakte te krijgen.



“Ik droeg gewoon een gewone spijkerbroek en een T-shirt”, zegt Sohil tegen PinkNews. “Plots greep iemand mijn hand. Ik droeg een masker omdat ik niet wilde dat iemand mijn gezicht zag. Mijn hart bonsde. Ik zag dat er een man was met een pistool op zijn schouder.”



“Hij vroeg me: ‘Wat doe jij hier?’ Ik zei: ‘Ik kom voor mijn geboorteakte.’ Hij zei: ‘Waarom draag je dat T-shirt? Je draagt ​​westerse kleding.’ Ik zei: ‘Het is gewoon normale kleding, iedereen draagt ​​het.’ Ik wist dat het niet om mijn kleding ging. Ik weet dat hij op de een of andere manier had vastgesteld dat ik niet hetero ben.”



Sohil vervolgt: “Hij nam me mee naar zijn kantoor en vroeg me opnieuw: ‘Waarom draag je dit en waarom ben je hier?’ Ik zei opnieuw: ‘Ik kom net voor mijn ID-kaart en mijn geboorteakte.’ Hij zei : “Je liegt.” Hij sloeg me in mijn gezicht en ik viel op de grond. Zijn twee soldaten sloegen me. Hij vroeg opnieuw: ‘Wie ben jij?’ Ik heb niet bekend dat ik een van de LHBT-activisten ben. Vervolgens sloeg hij me opnieuw en schopte me in mijn buik.”



Een van de strijders pakte theepot vol kokend water en wilde dat op op Sohils gezicht gieten.

“Ik draaide mijn gezicht weg en de thee viel op mijn borst en schouder”, zegt Sohil. “Iemand greep mijn hand en duwde me daar op de een of andere manier weg, ik weet niet hoe. Ik had zoveel pijn en trauma. Daarna heb ik een week niet kunnen slapen.”



Sohil is doodsbang voor de toekomst en hij wil weg uit Afghanistan, zodat hij een nieuw leven kan beginnen, weg van de Taliban. Hij is geschokt en teleurgesteld dat de rest van de wereld mensen zoals hij daar heeft laten wegkwijnen, en hij is gefrustreerd door het gebrek aan reactie van de wereldwijde LHBT+-gemeenschap.



“We weten niet of we morgen nog zullen leven of niet”, zegt hij. “Ik denk dat de hele wereld daar niet over nadenkt. Ik denk dat onze eigen LHBT+-gemeenschap daar niet over nadenkt. In twee maanden tijd nam niemand contact met me op… Ik had de hoop dat onze LHBT+-gemeenschap ons zou helpen, maar met de dag verlies ik mijn hoop. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik hoopte dat onze LHBT+-gemeenschap ons zou helpen, maar er staat niemand voor ons. In deze tijd hebben we de meeste hulp nodig, er is niemand. Ik weet niet waarom, vergeten mensen ons gewoon?”



De situatie voor LHBT+’ers in Afghanistan is momenteel “angstaanjagend”, zegt hij.



“Ze zijn op zoek naar mensen zoals wij die zich verzetten tegen de Taliban. Mijn hele gemeenschap heeft hun sociale media-accounts verwijderd. Mensen hebben me gezegd: ‘Neem alsjeblieft geen contact met me op, we zijn niet veilig. Als iemand erachter komt over ons geslacht of onze seksualiteit, worden we vermoord.’”

(Bron en foto: PinkNews)

