Activist helpt LHBTI’ers te ontvluchten uit Afghanistan

In Afghanistan zijn zeker duizend LHBTI-Plussers die wanhopig proberen het land te verlaten. Dat stelt Nemat Sadat, een homoseksuele Afghaans-Amerikaanse activist, die de organisatie Roshaniya heeft opgericht om mensen het land uit te helpen.

Sadat claimt inmiddels meer dan 200 Afghaanse LHBTI-Plussers geholpen te helpen het land te ontvluchten.

De 23-jarige Sara een non-binaire Afghaan is één van de mensen die het land heeft weten te ontvluchten met hulp van Sadat. Ze werd zwaar gewond achtergelaten op straat in Kabul door haar aanvallers. Ze liep 18 steekwonden op.

‘(De aanvallers) zeiden: “Schaam je, het is onze tijd om mensen zoals jij af te maken.” Ik wilde ontsnappen, maar dat lukte niet. Ik verloor het bewustzijn… toen ik mijn ogen opendeed, lag ik in het ziekenhuis. Ze hebben mijn spullen niet afgepakt omdat het geen dieven waren, maar de Taliban.’

‘Ze wilden me vermoorden… Ik dacht dat ze mijn mobiele telefoon en geld wilden hebben, maar ze weigerden het aan te nemen.’

Sadat: ‘Voordat de Taliban aan de macht kwamen, had je zoveel mensen die transgender en non-binair waren. Ze werkten als hedendaagse bruiloftsdansers – niet alleen in particuliere huizen, maar ook in enorme trouwzalen in Kabul. Ze werkten als make-upartiesten voor beroemdheden op de Afghaanse televisie; mensen hadden modeshows, concerten – het was zo zichtbaar.’

‘Er is ISIS en de Taliban, en de samenleving heeft zich tegen hen gekeerd.‘

Nemat Sadat heeft via GoFundMe $ 21.105 (bijna 19.000 euro) ingezameld om LHBTI-Plussers uit Afghanen te evacueren en $ 8.000 van zijn eigen spaargeld in de reddingsactie gestoken.

