Afghaanse LHBTI-Plus vluchtelingen demonstreren in Pakistan

on

In Islamabad (Pakistan) heeft donderdagmiddag een groep uit Afghanistan gevluchte LHBTI-Plussers gedemonstreerd. De demonstranten willen dat de Britse overheid actie onderneemt om LHBTI-Plussers in Afghanistan asiel te verlenen.

De actie was aangekondigd door Ozlam, een naar Pakistan gevluchte transvrouw. Alleen de datum en de plaats werd geheim gehouden om de demonstranten niet in gevaar te brengen.

Sinds de Taliban vorig jaar augustus aan de macht kwam, hebben LHBTI-Plussers te maken met onderdrukking, verkrachting en geweld.

De demonstratie georganiseerd door Ozlam met ondersteuning van Roshaniya, betekende de start van de online #LetUsLive-campagne.

Verkracht en vermoord

Het protest komt een aantal weken nadat de 24-jarige Ozlam in haar huis in Kabul werd aangevallen door Taliban-strijders, waarbij een van haar vier LHBTI-huisgenoten werd ontvoerd, verkracht en vervolgens de dag na de inval in de Afghaanse hoofdstad dood werd teruggevonden, hangend aan een boom in een park.

Britse ambassade

De demonstratie in Islamabad zou aanvankelijk voor de Britse ambassade worden gehouden, maar onder druk van de Pakistaanse politie werd de demonstratie verplaatst naar Lake View Park in het stadscentrum, waar een kleine groep zich verzamelde met borden, waarvan sommige met teksten die gericht waren aan het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken (FCDO).

Volgens Roshaniya zijn er meer dan 1.000 LHBTI-Plussers in Afghanistan en 20 LHBTI-advocaten die vastzitten in Afghanistan of zich schuilhouden in Iran, Pakistan en Turkije.

Roshaniya roept het Verenigd Koninkrijk (VK) op om asiel te verlenen aan ten minste 100 tot 200 van hen, maar zegt dat de Britse regering herhaaldelijk hun aanvragen heeft afgewezen.

‘We willen gewoon een beroep doen op de wereld, en vooral het VK, om ons alsjeblieft te helpen’, zei Ozlam,

Een woordvoerder van de Britse regering verklaarde: ‘Het VK is een felle voorvechter van vrijheid en het recht van alle mensen om zichzelf te zijn en lief te hebben wie ze willen, vrij van vervolging.’

‘We zullen doorgaan met het evacueren van LHBTI-Plus-mensen uit Afghanistan en er alles aan doen om Afghanen die risico lopen het land te helpen verlaten.’

(Bron: Roshaniya, Evening Standard; foto: Twitter)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws