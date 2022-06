on

Voor het eerst sinds 21 jaar is zaterdag in Rotterdam weer een Roze Zaterdag gehouden. Onderdeel van de dag was de Pride Walk. Kijk hieronder naar een registratie van RTV Rijnmond.

Roze Zaterdag maakt deel uit van de Pride Week, die tot volgende week zondag duurt. Volgend jaar is Roze Zaterdag in Goes.

In de Roze Golf van zondag 19 juni een sfeerverslag van Roze Zaterdag.

De foto’s zijn gemaakt door Bart Oude Scholten (tenzij anders vermeld).

(foto: Saskia Verhulst-Reurink)

