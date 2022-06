Roze Zaterdag na 21 jaar weer in Rotterdam

on

Roze Zaterdag wordt 18 juni voor de tweede keer in Rotterdam gehouden,. Ook in 2001 was Roze Zaterdag in de Maasstad. Toen was het thema ‘Different identities’; dit jaar is het thema ‘Dare to’.

Met het thema worden alle LHBTI-Plussers uitgedaagd om trots op zichzelf te zijn.

De dag begint met een groot ontbijt en vervolgens begint om half tien een roze viering in de Waalse Kerk. Aansluitend is er een Pride March die start op het Willemsplein en door het centrum van Rotterdam voert. Vanaf 13:00 uur is er op de Coolsingel een informatiemarkt en er zijn stand van diverse instellingen en bedrijven. Ook zijn er optredens van onder andere Duncan Laurence en S10.

Ook is het ’s avonds feest in Ferry aan de Westblaak.

De Roze Zaterdag is onderdeel van de Pride Week, die vrijdag al begint en duurt tot en met zondag 25 juni, met onder meer workshops, rondleidingen in de dierentuin, conferenties over onder meer sport en homoseksualiteit en roze films.

Kijk hier voor de complete agenda.

