Roze Golf 19-06: De Avondvierdaagse en Roze Zaterdag

on

Aan de Avondvierdaagse in Steenwijk deed een groep wandelaars mee op uitnodiging van de Stichting Regenboog Steenwijkerland. Gekleed in een speciaal T-shirt liep de groep in wisselende samenstelling vier dagen mee.

Zaterdag is het Roze Zaterdag in Rotterdam. In de Roze Golf een sfeerimpressie.

Verder neemt Michiel Wopereis de vierde week door van de Achterhoek Pride.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 19 juni tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

De gesprekken uit de radiouitzending van de Roze Golf zijn ook beschikbaar als podcast.Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Nieuws, Overijssel