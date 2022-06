Britse premier: songfestival moet in Oekraïne gehouden worden

on

De Britse premier Boris Johnson vindt dat volgend jaar het Eurovisie Songfestival in Oekraïne gehouden moet worden.

De European Broadcasting Union (EBU), de organisator van het festival, maakte vrijdag bekend dat het evenement niet in Oekraïne gehouden kan worden vanwege de oorlog in het land.

Oekraïne won dit jaar in Turijn het songfestival en normaal gesproken is het winnende land het jaar erop het gastland van het evenement.

De EBU onderzoekt of het Verenigd Koninkrijk gastland wil zijn. Dat land werd dit jaar tweede.

Verdienen

Johnson zei na zijn bezoek aan Kyiv dat Oekraïne het festival moet organiseren. ‘Ik zou het uiteraard geweldig vinden als het in dit land wordt georganiseerd, maar het is een feit dat zij gewonnen hebben en het daarom verdienen.’

Zonder discussie

De Oekraïense omroep UA:PBC is niet blij met de mededeling dat het Eurovisie Songfestival niet in Oekraïne wordt gehouden. Volgens de omroep is het besluit ‘zonder discussie’ door de EBU genomen.

(Bron: RTL Nieuws; foto: Boris Johnson Twitter)

