Regenboogvlag op De Kuip: ‘Club is van iedereen, voor iedereen’

Voetbalclub Feyenoord heeft zaterdag de regenboogvlag gehesen op het Maasgebouw van voetbalstadion De Kuip in Rotterdam. Dat deed de club omdat het Roze Zaterdag is in de stad.

Feyenoord wil met de vlag laten weten dat de club van iedereen, voor iedereen is. ‘Daarmee stralen we uit dat iedereen ongeacht huidskleur, afkomst, geloof of geaardheid bij Feyenoord welkom is,’ laat een woordvoerder van Feyenoord weten.

‘Het feit dat Roze Zaterdag dit jaar in Rotterdam plaatsvindt, grijpen wij aan om nogmaals te onderstrepen dat we een inclusieve club willen zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dit zeker ook in het licht van recente gebeurtenissen, waarbij je helaas ziet dat zowel binnen als buiten het voetbal maatschappelijke acceptatie nog steeds een issue is. Als wij als club nu én in de toekomst een steentje bij kunnen dragen aan meer tolerantie dan is dat volgens ons het enige juiste om te doen.’

Bedreigingen

Het is voor het eerst dat het bestuur van de club zich uitspreekt over LHBTI-Plussers binnen de club. Na de oprichting van de LHBTI-Plus-supportersclub Roze Kameraden is er volop discussie binnen de club. Een deel van de supporters is fel tegen de deze supportersclub. Meteen na de oprichting van de Roze Kameraden werd initiatiefnemer Paul van Dorst bedreigd en geïntimideerd door een deel van de harde kern van Feyenoord. Die bedreigingen gaan nog altijd door.

‘Blij met gebaar’

In een reactie aan RTV Rijnmond laat Paul van Dorst weten erg blij te zijn met dit gebaar van Feyenoord. ‘Ik vind het mooi dat de club hiermee z’n steun uitspreekt voor inclusiviteit bij de club. Het is een mooi symbool dat iedereen welkom is. Ik heb een jaar geleden hier al mijn wens over uitgesproken. Dat het nu zo ver is, is prachtig.’ Wat Van Dorst betreft is dit een mooi stap naar méér. ‘Ik hoop oprecht dat dit leidt tot een club waar iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn.’

