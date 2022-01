LGBT Asylum Support wil in gesprek met nieuwe staatssecretaris

on

Voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support wil snel een gesprek met staatssecretaris voor asiel en migratie Eric van der Burg. Hij wil de positie van LHBTI-asielzoekers bespreken met de staatssecretaris.

Op brieven aan de vorige staatssecretaris, Ankie Broekers-Knol, kwamen volgens Kortekaas vaak onbevredigende antwoorden.

LHBTI-asielzoekers zijn veelal niet veilig in de Nederlandse asielzoekerscentra. Ze worden beledigd, gediscrimineerd en soms zelfs mishandeld door andere, homofobe asielzoekers. Dat is schrijnend omdat LHBTI-asielzoekers gevlucht zijn, omdat ze in hun eigen land niet zichzelf konden zijn. In Nederland dachten ze veilig te zijn.

LGBT Asylum Support pleit al jaren voor gescheiden opvang van LHBTI-asielzoekers. Er zijn wel speciale units gekomen, maar de veiligheid is daarmee nog niet gewaarborgd.

Als voorbeeld noemt Sandro Kortekaas in de Roze Golf van 16 januari de situatie rond de uit Tunesië gevluchte mensenrechtenactivist. Belhassen Azaiez. Hij werd Kerstavond betrapt op het drinken van een biertje op het terrein van het azc in Budel. Dat is in strijd met de regels. Beveiligers scholden hem uit die hem voor “homo” en “schaap”.

Op basis van het rapport van de beveiligers werd Belhassen overgeplaatst naar het ‘aso-azc’ in Hoogeveen, maar uit opnames die hij stiekem maakte van het voorval, blijkt dat het rapport op belangrijke punten afwijkt van de geluidsopnames. Er is inmiddels aangifte gedaan van valsheid in geschrifte.

Sandro Kortekaas hoopt dat de staatssecretaris meer oog heeft voor de penibele situatie waarin LHBTI-asielzoekers verkeren in de Nederlandse asielzoekerscentra en wil daarover graag met de de staatssecretaris van gedachten wisselen.

Het hele gesprek met Sandro Kortekaas is te horen in de Roze Golf van 16 januari.

Categorieën:Nieuws