Roze Golf 16-01: Sandro maakt het verschil voor asielzoekers

Twee successen in korte tijd voor Sandro Kortekaas en zijn stichting LGBT Asylum Support: Oumar en Belhasssen hebben een verblijfsvergunning gekregen.

In de Roze Golf een gesprek met Sandro over hoe beveiligers in het azc beschuldigd worden van valsheid in geschrifte, over hoe persoonlijke aandacht het verschil kan maken en over de hoop op meer aandacht voor LHBTI-asielzoekers met de komst van een nieuwe staatssecretaris.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 16 januari tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

(Foto: Bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 25 april 2020)

