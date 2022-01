RAF beschuldigd van martelen homoseksuele militair

on

Een voormalig militair van de RAF, the Royal Air Force, zegt dat hij gemarteld is toen zijn superieuren er achter kwamen dat hij homo is.

Zijn verhaal werd door een parlementslid verteld in het Lagerhuis. De voormalig militair, de nu 57-jarige Simon Hinchley-Robson, doet in de Britse pers nu zelf ook zijn verhaal: hij wil gerechtigheid en erkenning, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen die dat overkomen is.

Hij werkte bij RAF Brawdy in Pembrokeshire als kok en werd in 1986 ziek. Hij bleef afvallen na de diagnose door de medische staf van de RAF en hij vroeg om een ​​aidstest.

Bekentenis

Hinchley-Robson werd overgebracht naar een burgerziekenhuis waar hij de test deed. Het verzoek om de test werd opgevat als een bekentenis dat hij homo was, en bij zijn terugkeer op de basis werd hij gearresteerd. Hij werd vier dagen vastgezet in een vertrek.

‘Ik kreeg geen eten, ik mocht niet slapen en kreeg alleen kleine hoeveelheden water. Ik werd meteen gefouilleerd, gevraagd me uit te kleden en intern gefouilleerd. Ze zeiden dat dit de procedure was.’

‘De medische handschoenen gingen aan en ik werd opnieuw onderworpen aan wat ik alleen maar kan zeggen dat verkrachting was, terwijl ik opnieuw intern werd gefouilleerd.’ Dat werd om de vier uur herhaald; het parlementslid omschreef het als ‘een vorm van marteling omdat hij homo is’.

Niet de enige

Volgens Hinchley-Robson was hij niet de enige: ‘Er zijn zoveel mensen die precies hetzelfde hebben meegemaakt. Er zijn minstens vier mensen die ik ken, van Gibraltar tot terug in het Verenigd Koninkrijk, die iets soortgelijks hebben meegemaakt en helaas hebben ze zichzelf opgehangen. En ik wil ook gerechtigheid voor hen.’

‘Hoewel ze zeggen dat je open kunt zijn in de strijdkrachten, zou ik nog steeds betwisten, als ik een rekruteringsbureau van het leger of de mariniers zou binnenlopen en zou zeggen “trouwens, ik ben homo, ik wil meedoen”, ze zouden alles vinden wat ze konden om te voorkomen dat ik mee zou doen. Dat zouden ze echt doen.’

‘Onaanvaardbaar’

Het ministerie van Defensie zegt in een verklaring: ‘We zijn trots op het LHBT+-personeel en waarderen hun huidige en historische bijdragen aan onze strijdkrachten. Het zal altijd zeer betreurenswaardig blijven dat personeel gediscrimineerd werd vanwege hun seksualiteit, dat was toen onaanvaardbaar en nu onaanvaardbaar. We tolereren geen enkele vorm van pesten, intimidatie en discriminatie binnen de verdediging.’

Tot januari 2000 werd iedereen in het leger die homoseksueel bleek te zijn oneervol ontslagen en kon worden veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf.

De Britse regering probeert momenteel inzicht te krijgen in de gevolgen van de manier waarop LHBT-mensen vóór het jaar 2000 in de strijdkrachten werden behandeld.

(Bron: ITV; foto: Simon Hinchley-Robson)

