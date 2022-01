COA zet mensenrechtenactivist na anti-lhbti geweld in ‘aso-azc’

on

De Tunesische mensenrechtenactivist Belhassen Azaiez is twee weken geleden door het COA als strafmaatregel overgeplaatst naar het ‘aso-azc’ in Hoogeveen. Daar krijgt hij dagelijks te maken met geweld en beledigingen van medebewoners.

De asielzoeker zat in het azc in Budel, waar hij op kerstnacht te maken kreeg met beveiligers die hem uitscholden voor “homo”en “schaap”, meldt LGBT Asylum Support. Dat gebeurde nadat hij werd buiten op het terrein van het azc werd betrapt op het drinken van een blikje bier. Dat is volgens de huisregels niet toegestaan.

Op basis van het door de betrokken beveiligers opgestelde feitenverslag, kreeg Belhassan de zwaarste, vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd.

Valsheid in geschrifte

Volgens LGBT Asylum Support klopt het feitenverslag niet. Belhassan heeft namelijk geluidsopnames gemaakt van het optreden van de beveiligers. Hij besloot daartoe nadat hij eerder was mishandeld door een beveiliger en alle door hem aangedragen feiten werden ontkend.

De advocaat van Belhassan heeft aangifte gedaan van onder meer valsheid in geschrifte en de geluidsopnames door gestuurd naar de hoofdofficier van justitie.

LGBT Asylum Support heeft op basis van de gebeurtenissen maandag een brandbrief gestuurd aan de nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg (VVD). Op dringende verzoeken van LGBT Asylum Support om Belhassan Azaiez naar een veilige opvanglocatie, is niet ingegaan.

Tweede Kamer

Ook heeft LGBT Asylum Support de zaak onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer. PvdA Kamerlid Kati Piri gaat deze zaak maandag 10 januari gaat voorleggen aan de nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg (VVD).

Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support: “Dit is zeer ernstig. Overduidelijk is dat vanwege de geluidsopnames, het feitenverslag waar de vrijheidsbeperkende maatregel van het COA op gebaseerd is, niet kan kloppen. Er is sprake van anti-lhbti geweld. We hebben er de nieuwe staatssecretaris op gewezen dat vanuit het regeerakkoord, anti-lhbti geweld strenger aangepakt moet worden. Belhassen vluchtte naar Nederland vanwege anti-lhbti geweld, maar komt het hier in zijn azc opnieuw tegen. De opgelegde maatregel moet daarom voor hem per direct opgeheven worden. Dat verzoek ligt nu bij de staatssecretaris.”

Belhassen Azaiez ontvluchtte vorig jaar zijn vaderland, nadat hij in augustus door homohaters in elkaar was geslagen.

(Bron: LGBT Asylum Support)

