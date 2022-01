Poging tot brandstichting in LHBTI-café in Buenos Aires

on

Onbekenden hebben geprobeerd brand te stichten in Maricafé in Buenos Aires. Het café fungeert niet alleen als bar, maar is ook een culturele ontmoetingsplek en LHBTI- boekhandel.

Het café wordt gezien als het symbool van seksuele diversiteit in de hoofdstad van Argentinië.

‘Geen enkele andere winkel in de buurt had problemen. Deze twee mannen bleven kijken, ze kozen die hoek, het was heel vreemd’ , vertelt Pablo Terrera, de eigenaar van Maricafé, aan La Nacion. Het vuur doofde vanzelf, zo is te zien op bewakingsbeelden.

Maricafé is nu drie jaar open en het is voor het eerst dat het pand doelwit is van vandalen.

‘Ik ben bang. Ik wil onder ogen zien wat er is gebeurd, het is heel ernstig. Ik denk dat het een aanval is, maar je moet voorzichtig zijn’, zegt Pablo Terrera. Omdat het café het enige doelwit was, houdt hij er rekening mee dat het gaat om een haataanval tegen de LHBTI-gemeenschap. Hij hoopt dat het gaat om toeval.

De eigenaar van het café heeft inmiddels aangifte gedaan en heeft de LHBTI-ombudsman van de stad Buenos Aires ingeschakeld.

