Overleden Desmond Tutu maakte zich sterk voor homorechten

on

De overleden voormalig aartsbisschop Desmond Tutu speelde lange tijd een vooraanstaande rol bij de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika, die wat hem betreft geweldloos moest worden gevoerd.

Daarvoor kreeg hij in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede. In zijn land gold hij als nationaal geweten en genoot hij veel respect onder alle bevolkingsgroepen.

Behalve voor de strijd tegen apartheid zette Tutu zich ook sterk in voor de rechten van LHBTI’ers en het homohuwelijk. “Ik zou niet in een God kunnen geloven die homofoob is”, zei hij in 2013. “Ik zou weigeren om naar een homofobe hemel te gaan. Ik zou ‘nee’ zeggen, sorry, dan ik ga liever ergens anders heen.” Dat standpunt werd hem niet altijd in dank afgenomen, zowel in Zuid-Afrika als binnen de Anglicaanse Kerk.

In november verscheen Tutu in een video voor de campagne van de Verenigde Naties voor vrij en gelijken als onderdeel van haar “wereldwijde campagne tegen homofobie en transfobie”. Tutu verklaarde dat hij “niet kon zwijgen als mensen worden gestraft voor iets waar ze niets aan kunnen doen” .

“Ten eerste geslacht. Als vrouwen worden uitgesloten, gewoon en alleen omdat ze vrouw zijn , zei Tutu.

Hij vervolgde: “Maar nog verderfelijker, afschuwelijker, is het feit dat mensen worden gestraft, vermoord, dat er allerlei gruwelijke dingen met hen gebeuren, simpelweg alleen op basis van hun seksuele geaardheid.”

“Ik verzet me tegen dergelijk onrecht met dezelfde passie als ik tegen apartheid was.”

Desmond Tutu sprak zich ook uit tegen homofobe wetgeving in Oeganda .

In 2014 riep hij Oeganda op om zijn anti-homoseksualiteitswet te schrappen – die uiteindelijk wel werd ondertekend en door de rechtbanken werd vernietigd – en beschreef de wetgeving als “totaal onrechtvaardig”.

“Mijn broeders en zusters, jullie stonden er voor mensen die onderdrukt werden vanwege hun huidskleur”, zei hij. “Als je trouw blijft aan de Heer die je aanbidt, zul je er ook zijn voor de mensen die onderdrukt worden om iets waar ze niets aan kunnen doen: hun seksuele geaardheid.”

Desmond Tutu overleed zondag op 90-jarige leeftijd in een verzorgingshuis in Kaapstad.

Kijk hier voor meer over Desmond Tutu.

(Bron: NOS, Pink News; foto: Tutu tijdens speciale kerkdienst in 2021 – RTV Oost)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws