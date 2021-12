Veranderen geslachtsaanduiding in Zwitserland stuk makkelijker

on

In Zwitserland kan iedereen die dat wil de geslachtsaanduiding laten veranderen bij de burgerlijke stand.

Daarmee is Zwitserland na Ierland, België, Portugal en Noorwegen een van de weinige landen in Europa waar een persoon legaal van geslacht kan veranderen zonder hormoontherapie, medische diagnose of verdere evaluatie of bureaucratische stappen.

Volgens de nieuwe aanpassing van Burgerlijk Wetboek, die 1 januari van kracht wordt, kan iedereen van 16 jaar en ouder die niet onder wettelijke voogdij staat, zijn geslacht en wettelijke naam aanpassen door middel van een eigen verklaring bij de burgerlijke stand. Jongeren en mensen die onder de bescherming van volwassenen vallen, hebben toestemming van de voogd nodig.

Tot nu toe is er een reeks van regionaal voorgeschreven normen in Zwitserland, die veelal een certificaat vereisen van een medische professional die de transgender-identiteit van een persoon bevestigt.

In sommige kantons is ook een hormoonbehandeling of anatomische overgang vereist om wettelijk van geslacht te kunnen veranderen. Voor een naamswijziging moet in sommige kantons worden aangetoond dat de nieuwe naam al onofficieel in gebruik is voor meerdere jaren..

Met de nieuwe regels voor geslachtsverandering voegt Zwitserland zich bij de pakweg 24 landen over de hele wereld waar de geslachtskeuze is los gekoppeld van medische procedures.

(Bron: Reuters)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws