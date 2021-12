Mensenrechtentulp 2021 voor Oegandese advocaat Opiyo

on

De Mensenrechtentulp 2021 is toegekend aan de Oegandese mensenrechtenadvocaat Nicholas Opiyo. Minister Knapen van Buitenlandse Zaken heeft de prijs maandag uitgereikt.

Nicholas Opiyo is mensenrechtenadvocaat en directeur van Chapter Four Uganda, een NGO die zich inzet voor de bescherming van vrijheden en de verbetering van mensenrechten voor iedereen. Hij vocht met succes de Oegandese anti-homowet aan. “Dankzij Nicholas is die wet er nooit van gekomen”, aldus minister Knapen. “Zijn werk heeft er toe geleid dat de LHBTI-gemeenschap in Oeganda zich sterker voelt, in de wetenschap dat er bondgenoten zijn die hen steunen.”

Ook speelde Opiyo een belangrijke rol in het strafbaar stellen van marteling in Oeganda.

Door zijn werk wordt Opiyo bedreigd, afgeluisterd en vervolgd. In december 2020 werd hij gearresteerd in aanloop naar de verkiezingen en gevangengezet. “Zelfs toen Nicholas in de gevangenis zat, ging zijn werk door’, vertelt Knapen. ‘Hij gaf andere gevangen juridisch advies en heeft op die manier 68 mensen vrij gekregen en gesterkt om ook het verschil te kunnen maken.”

Andere genomineerden

De andere twee genomineerden voor de Mensenrechtentulp waren Nunca Más, een collectief van mensenrechtenverdedigers die protesteerden tegen onrecht en vervolging in hun land Nicaragua, en Russische advocate Mari Davtyan die zich al jaren inzet voor de veiligheid van duizenden vrouwen in Rusland met haar strijd om geweld in Rusland weer tot misdrijf te maken, in plaats van een overtreding.

De Mensenrechtentulp is een jaarlijkse prijs die het ministerie van Buitenlandse Zaken uitreikt aan mensenrechtenverdedigers of mensenrechtenorganisaties, om daarmee steun te verlenen aan het belangrijke werk dat zij doen. De winnaar krijgt een geldbedrag van 100.000 euro en een bronzen beeld in de vorm van en tulp.

(Bron en foto: Rijksoverheid)

