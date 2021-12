COC Nederland bestaat 75 jaar

on

Het is dinsdag 7 december precies 75 jaar geleden dat de Shakespeare Club werd opgericht. Dat gebeurde in café De le Paix aan de Leidsestraat in Amsterdam.

De initiatiefnemers waren Niek Engelschman (links op de foto uit 1986), Jaap van Leeuwen en Jo van Dijk. Niek Engelschman werd onder het pseudoniem Bob Angelo de eerste voorzitter.

In 1949 werd de naam veranderd in het meer neutralere Cultuur en Ontspanningscentrum, het COC. De vereniging telde toen zo’n duizend leden en was daarmee de grootste homo-organisatie ter wereld.

De naam van de vereniging werd in 1971 opnieuw aangepast en het COC werd de Nederlandse vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC. Naast COC Nederland werden 20 regionale COC-verenigingen opgericht.

Enorm verbeterd

“‘Ik ben ongelofelijk trots op wat we samen hebben bereikt,” zegt de huidige COC-voorzitter, Astrid Oosenbrug. ‘Van een totaal taboe halverwege de vorige eeuw tot voorlichting op elke school anno nu. Van strafbaarheid tot openstelling van het huwelijk. Van anonieme bijeenkomsten in achterafzaaltjes tot Paarse Vrijdag en Roze Zaterdag. Bob Angelo en zijn medeoprichters zouden trots zijn, het leven van de regenbooggemeenschap is in 75 jaar enorm verbeterd.’

Weer voorop lopen

Er liggen ook nog tal van uitdagingen, volgens Oosenbrug: “het geweld tegen onze gemeenschap, het pesten op school, discriminatie van LHBTI personen van kleur en de afwijzing van mensen die zich niet thuis voelen in het hokje man of vrouw: er is nog veel om aan te werken.” Ook wijst Oosenbrug er op dat Nederland nu op de 12 plaats in Europa bungelt van landen waar LHBTI-rechten goed geregeld zijn.

“Het is tijd dat Nederland weer voorop gaan lopen in de wereld, zoals toen we het huwelijk openstelden en toen we de nu oudste LHBTI belangenorganisatie ter wereld oprichtten: het COC,” aldus de COC-voorzitter.

De Kamer besluit op 9 december over één van die punten, waar het COC al bijna 20 jaar voor pleit: verankering van LHBTI-rechten in artikel van de Grondwet.

Nieuwe generatie

Oosenbrug noemt het geweldig dat er ook nu weer een generatie voorlopers opstaat die knellende normen over gender en seksualiteit ter discussie stelt en zich inzet voor de gemeenschap. “Samen met hen een heel veel andere gedreven mensen, blijven we werken aan een diverse en inclusieve wereld waar iedereen zichzelf kan zijn, wat ook je seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken zijn.”

Veel bereikt

In de afgelopen 75 jaar is er veel bereikt. Het percentage van de Nederlandse bevolking dat negatief staat tegenover de regenbooggemeenschap daalde van bijna 40 procent in de jaren zestig naar 6 procent vandaag.

Er kwam een einde aan strafbaarheid (1971), een wettelijk verbod op discriminatie van lesbiennes en homoseksuelen (1994) en van transgender-, intersekse- en non-binaire personen (2019). Voorlichting op school werd verplicht (2012) en er zijn GSA’s op zo’n 80 procent van de middelbare scholen in Nederland. Aan Paarse Vrijdag voor acceptatie op school doet een half miljoen scholieren mee. Ook komt er steeds meer aandacht voor biculturele, religieuze, jonge en oudere LHBTI personen.

In 2014 trad een nieuwe transgenderwet en een wet lesbisch ouderschap in werking. Nederland stelde in 2001 als eerste land ter wereld het huwelijk open voor paren van gelijk geslacht.

Honderden vrijwilligers bij 20 regionale COC-verenigingen geven duizenden voorlichtingslessen op school. Ze ondersteunen onder meer LHBTI-jongeren, asielzoekers, oudere LHBTI personen, LHBTI’s met autisme en LHBTI personen met een beperking. Het COC ondersteunt tal van LHBTI organisaties in 35 landen wereldwijd.

Besloten bijeenkomst

De oprichting van de Shakespeare Club wordt dinsdag in een besloten bijeenkomst gevierd.

(Bron: COC Nederland, Homo Encyclopedie; foto: Niek Engelschman krijgt van minister Brinkman een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het COC; 7 december 1986)

