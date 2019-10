Oeganda wil weer doodstraf invoeren voor homoseksualiteit

on

De autoriteiten in Oeganda hebben donderdag plannen aangekondigd om opnieuw met een wet te komen waarin homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. De wet moet de toename van ‘onnatuurlijke seks’ tegengaan.

Vijf jaar geleden werd de wet, die in Oeganda bekend staat als ‘Kill the Gays’, vernietigd door het constitutionele hof op technische gronden. Een nieuwe wt werd toen aangekondigd, maar tot op heden nog niet ingediend.

‘Homoseksualiteit is niet natuurlijk voor Oegandezen, maar er is een massale rekrutering geweest door homo’s op scholen, en vooral onder de jeugd, waar ze de valsheid promoten dat mensen zo worden geboren,’ verklaarde de minister van Ethiek en Integriteit, Simon Lokodo aan persbureau Reuters.

‘Onze huidige strafwet is beperkt. Het maakt alleen de daad strafbaar. We willen dat duidelijk wordt gemaakt dat iedereen die zelfs betrokken is bij promotie en werving strafbaar moet worden gesteld. Degenen die ernstige daden verrichten, krijgen de doodstraf.’

Lokodo zei dat het wetsvoorstel, dat wordt ondersteund door president Yoweri Museveni, de komende weken opnieuw in het parlement zal worden ingevoerd en dat er naar verwachting vóór het einde van het jaar over wordt gestemd.

In veel Afrikaanse landen is homoseksualiteit verboden. Relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht worden als taboe beschouwd en homoseksuele seks is een misdaad in het grootste deel van het continent, met straffen variërend van gevangenisstraf tot de doodstraf.

