S10 namens Nederland naar Eurovisie Songfestival

on

De Nederlandse zangeres S10 gaat Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival 2022 dat in Turijn wordt gehouden. Dat heeft AvroTros bekend gemaakt.

Ze wordt de kroonprinses van de Nederlandse alternatieve pop genoemd. Ze weet mensen te raken door haar pure en eerlijke teksten, waarin ze een boekje opendoet over haar mentale gezondheidsproblemen, zoals depressiviteit en stemmen in haar hoofd. S10 is de artiesten naam van de 21-jarige Stien den Holander uit Hoorn.

Eric van Stade – algemeen directeur van AVROTROS, namens de selectiecommissie: “S10’s song getuigt van lef en authenticiteit. Waar we normaal, naast natuurlijk de naam van de artiest, niets delen in dit stadium over de inzending, durf ik dat dit keer wel te doen. S10 blijft namelijk trouw aan zichzelf en aan haar eigen stijl. Dit betekent dat we na elf jaar Engelstalige inzendingen te hebben geselecteerd, nu een Nederlands lied naar het Eurovisie Songfestival sturen. We steken met deze keuze onze nek uit en staan daar als selectiecommissie unaniem achter. Het belooft opnieuw een bijzondere editie voor Nederland te worden.”

S10: “Muziek is alles voor mij. Ik hoop dat ik met mijn muziek iets kan betekenen in de levens van anderen, juist omdat het mij zoveel doet. Ik ontplof daarom bijna van geluk bij het idee dat ik dit jaar mee mag doen aan het Eurovisie Songfestival. Voor zo’n enorm publiek, zoiets eervols mogen doen namens Nederland… dat vind ik echt geweldig.”

Over S10

S10’s authentieke sound en muzikale veelzijdigheid maken indruk en ze tekent op 17-jarige leeftijd haar eerste platencontract bij platenlabel Noah’s Ark. Dit geeft S10 de kans haar debuutalbum Snowsniper (2019) op te nemen, welke wordt beloond met Nederlands meest prestigieuze muziekprijs: een Edison in de categorie ‘Alternative’. Een jaar later – 2020 – verschijnt haar tweede album Vlinders. Een uitverkochte tournee en hoge noteringen in de hitlijsten volgen. Op dat album werkte ze samen met Voor haar laatste album, Vlinders (2020), werkte S10 samen met andere grote Nederlandse namen, zoals Ronnie Flex, Yung Nnelg en Wende. Het album ontving lovende recensies.

Liedje

Het Eurovisie Songfestival is door de winst van de Italiaanse band Måneskin komende editie in Turijn. Op dinsdag 10 mei en donderdag 12 mei vinden de halve finales plaats; op zaterdag 14 mei de finale. S10 gaat zich de komende maanden in alle rust voorbereiden op haar deelname. Met welk nummer zij Nederland vertegenwoordigt, wordt op een later moment bekendgemaakt.

(Bron: AVROTROS, NOS; foto: AVROTROS)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws