Zaterdag liepen zo’n 5.000 mensen mee in de Pride Walk 2021 in Amsterdam. Het Martin Luther Kingpark was het verzamelpunt en de stoet eindigde bij het Centraal Station.

Bart oude Scholten maakte onderstaande foto’s.

Zijn reportage is terug te luisteren in de Roze Golf van 8 augustus.

