Roze Golf 08-08: een uur lang Pride Walk en dansen

In de Roze Golf hoor je hoe de Pride Walk is verlopen. Verslaggever Bart oude Scholten loopt mee tekent de sfeer op.

Dansen voor paren van gelijk geslacht is in de conservatieve danswereld niet vanzelfsprekend. Arno Doorn en Cor Besseling geven in Zwolle dansles aan zogenoemde uni-paren.

Omdat het programma Ongelofelijk van het Humanistisch Verbond vanwege de vakantie komt te vervallen, duurt de Roze Golf een uur.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 8 augustus tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

