Tsjetsjeense zanger Zelim Bakayev verdween vier jaar geleden

Zondag 8 augustus 2017 verdween de in Tsjetsjenië geboren 25-jarige zanger Zelim Bakayev. Hij was homo en woonde in Rusland.

Hij reisde op 6 augustus 2017 vanuit Moskou naar Grozny om de bruiloft van zijn zus bij te wonen. Hij zou een paar dagen later terug zijn in Moskou, omdat hij op 10 augustus zou deelnemen aan een Russische muziekwedstrijd. Op 8 augustus werd hij opgepakt door de veiligheidstroepen van de Special Rapid Deployment (SOBR).

Sinds die dag is hij spoorloos.

Naar aangenomen wordt, is de zanger gemarteld en vermoord vanwege zijn geaardheid. Zelim Bakayev is een van de honderden slachtoffers van de jacht op LHBTI’ers in de Russische deelrepubliek.

Ontkenning

Het nieuws dat er jacht gemaakt wordt op LHBTI’ers kwam in april 2017 naar buiten. De onafhankelijke krant Novaja Gazeta maakte melding dat er in Tsjetsjenië op z’n minst honderd mensen waren opgesloten vanwege hun geaardheid.

De autoriteiten ontkennen dat LHBTI’ers worden opgepakt, maar getuigen die het land wisten te ontvluchten, bevestigden de jacht op LHBTI’ers. De jacht op LHBTI’ers in Tsjetsjenië gaat onverminderd voort. ook in andere landen worden mensen vervolgd en uitgesloten vanwege hun geaardheid. In 71 landen is homoseksualiteit verboden.

