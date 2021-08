Pride Walk om aandacht te vragen voor gelijke rechten

on

In Amsterdam hebben duizenden mensen meegelopen in de Pride Walk, de demonstratie voor gelijke rechten voor LHBTI’ers. De protestmars is onderdeel van de jaarlijkse Prideweek, die vorig weekend is begonnen.

De deelnemers verzamelden zich zaterdagmiddag in het Martin Luther Kingpark. Vanaf daar liepen ze via onder meer de Rijnstraat, het Rokin en de Dam naar het Centraal Station. Volgens een woordvoerder waren er meer dan 5000 mensen op de been.

Van tevoren verwachtte de organisatie al dat er veel mensen op de Pride Walk af zouden komen. De demonstratie kon vorig jaar vanwege corona niet doorgaan en is dit jaar een van de weinige grotere fysieke activiteiten.

Zo zijn er tijdens deze 25e editie van de Pride Amsterdam geen plein- en straatfeesten. Ook de feestelijke botenparade op de Amsterdamse grachten, die eigenlijk voor zaterdag gepland stond, is voor het tweede jaar op rij niet doorgegaan.

De deelnemers aan de Pride Walk vroegen aandacht voor de rechten van LHBTI’ers wereldwijd. Op het Rokin hangen de hele week al 71 vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog verboden is. De vlaggen zijn onderdeel van het Zero Flags Project en zijn voorzien van een rouwband.

In de Roze Golf van zondag 8 augustus een verslag van de Pride Walk

(Bron: NOS; foto’s: Bart Oude Scholten)

