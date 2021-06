Kamer komt met initiatiefwet om homogenezing te verbieden

on

Partijen in de Tweede Kamer komen met een initiatiefwet om ‘homogenezing’ te verbieden. D66, VVD, PvdA en GroenLinks maken samen een wetsvoorstel waarmee het strafbaar wordt om therapieën aan te bieden voor ‘homoconversie’.

De Tweede Kamer had het kabinet twee jaar geleden al om een verbod gevraagd, maar vorige week lieten de demissionaire ministers Grapperhaus, De Jonge, Van Engelshoven en Ollongren weten dat dat ze voorlopig niet met een voorstel komen.

Het kabinet wil eerst een onderzoek. Daarbij moet worden bekeken hoe een verbod kan worden gehandhaafd. ‘Maar ook de keuzevrijheid om in therapie te gaan, moet worden meegewogen’, vindt het kabinet.

‘Te gek voor woorden’

D66, VVD, PvdA en GroenLinks willen daar niet op wachten. D66-Kamerlid Van der Laan vindt het “te gek voor woorden dat in ons land nog steeds homogenezingen plaatsvinden om iemands identiteit te veranderen of te onderdrukken. Dat is schadelijk en onderdrukkend en er moet zo snel mogelijk een eind aan komen.’

VVD’er Van der Woude voegde er in het NOS Radio 1 Journaal aan toe dat ‘het discrimineren en traumatiseren van homo’s niet binnen de vrijheid van godsdienst valt’. Ze vindt de therapie middeleeuws en stompzinnig; ‘We moeten zorgen dat dit nu echt een keer stopt. Het is 2021. Het is nu gewoon klaar.’

Eigen keuze

De partijen zijn bezig met de juridische uitwerking van hun plan en komen later dit jaar met de initiatiefwet. Ze denken nog na over de strafmaat.

Van der Laan benadrukt dat de wet zich niet richt op mensen die de therapie willen ondergaan, maar op degenen die hem aanbieden. ‘Het gaat vaak om mensen uit een gesloten gemeenschap of om pubers, van wie het de vraag is of het echt hun eigen keuze is om aan de therapie mee te doen’, zegt het D66-Kamerlid.

De partijen willen dat er in elk geval een verbod komt op therapieën voor minderjarigen en kwetsbare groepen. Volgens Van der Laan onderzoeken de initiatiefnemers nog of het verbod zich ook tot alle anderen moet uitstrekken.

Uit onderzoek uit 2020 blijkt dat er in Nederland zo’n vijftien therapeuten en organisaties zijn die proberen homoseksuelen te ‘genezen’.

‘Strafrecht niet altijd de oplossing’

Minister Grapperhaus zei vanochtend voor de ministerraad dat hij de initiatiefwet afwacht. Maar hij ziet zelf meer in bestuurlijke boetes. ‘Dat werkt meteen en strafrecht is niet altijd de oplossing.’ Grapperhaus vergeleek het met bestuurlijke boetes die opgelegd worden aan bedrijven die online kindermisbruik faciliteren. Volgens hem zet dat systeem meer zoden aan de dijk.

Hij voegde eraan toe dat hij homoconversie-therapieën kwalijk en walgelijk vindt en dat daar iets tegen moet worden gedaan: ‘Ik ben opgegroeid en opgevoed in de jaren zeventig met Freddie Mercury en David Bowie en met het beeld dat seksuele gerichtheid iets van jezelf is, dat je zelf ontdekt.’

