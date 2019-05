Tweede Kamer: homogenezing moet bij wet verboden worden

on

Een meerderheid in de Tweed kamer wil dat homogenezing strafbaar gesteld moet worden. Minister Grapperhaus (Justitie) moet met een wetsvoorstel komen.

Het voorstel om homogenezing strafbaar te stellen, werd ingediend door de VVD.PVV, CDA, CU, FvD en SGP stemden er tegen.

De PVV zegt in de Telegraaf homogenezing ’op alle mogelijke manieren’ af te wijzen, maar vindt niet dat overheden in zaken als ’mindfullness, gebedsgenezing en homogenezing’ moeten treden.

‘In Nederland moet iedereen in vrijheid zichzelf kunnen zijn en kunnen houden van wie hij of zij wil. Het proberen te veranderen van iemands geaardheid druist hier recht tegenin en slaat daarnaast nergens op’, vindt VVD Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz. ‘Laat deze mensen zichzelf genezen van homofobie, zou ik zeggen.’

Zij diende twee weken geleden de motie in tijdens het debat over de Nashvilleverklaring. Eerder hadden D66 en GroenLinks in een debat met minister De Jonge (VWS) over huiselijk geweld en kindermishandeling ook al in een motie gevraagd om homogenezing strafbaar te stellen, als uit onderzoek zou blijken dat dergelijke therapieën nog steeds worden aangeboden in Nederland.

Yesilgöz wilde niet wachten op een dergelijk onderzoek. Dat dergelijke therapieën in Nederland bestaan was volgens haar in recente tv-uitzendingen afdoende aangetoond.

De motie werd ontraden door Grapperhaus. Hij betoogde dat het wetboek van strafrecht al artikelen bevat over strafbare dwang. ‘Ons strafrecht is behoorlijk rijk. Het heeft goede delictsomschrijvingen die het mogelijk maken om zo’n zaak succesrijk te vervolgen als het echt discriminatoir of dwang is wat er speelt’, aldus de minister.

