Voetbal en homoseksualiteit ligt ook op amateurniveau lastig

Er is nog steeds een hoge drempel om uit de kast komen als je actief bent in de professionele voetbalwereld. Dat blijkt uit een interview van de NOS-podcast De Schaduwspits met iemand die op dat hoogste niveau actief is.

Maar ook in het amateurvoetbal durven homoseksuele jongens soms niet uit de kast te komen op de club. Dat blijkt uit een rondvraag van NOS Stories en uit gesprekken met verschillende jongeren.

‘Ik heb er ook wel eens over nagedacht om tegen mijn team te zeggen: “jongens, ik ben gay”. Maar altijd als ik erover nadacht, dan werd ik echt, echt bang. Dat ik dacht: “wat gaat er dan gebeuren?”. Ik stond dan echt te trillen, maar het kan gewoon niet.’

De 18-jarige David (niet zijn echte naam), kwam twee jaar geleden uit de kast bij zijn omgeving, maar niet bij zijn voetbalteam.

Niet alleen omdat hij bang was dat jongens het niet zouden begrijpen, maar ook omdat hij echt bang was fysiek doelwit te worden, bijvoorbeeld als een tegenstander zou weten dat hij homoseksueel was. ‘Ik voelde me echt onveilig, en was dan bang dat ik in elkaar getimmerd zou worden.’ Uiteindelijk stopte hij met voetbal.

(Bron en screenshot: NOS)

