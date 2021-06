Roze Golf 06-06: Jacques Zonne wil verbod op homogenezing

on

Het kabinet wil nader onderzoek naar een verbod op homogenezing. Jacques Zonne is het daar niet mee eens. Hij wil een onmiddellijk verbod en is een petitie gestart om dat af te dwingen.

Jacques onderging in de jaren zeventig zelf zo’n therapie, maar hij werd niet genezen van zijn homoseksualiteit. Hij strijdt sinds die tijd tegen conversietherapie.

Herman Stok is overleden. De radio- en televisiepresentator werd 93 jaar. In 1950 ontmoette hij zijn latere echtgenoot Kees van Maasdam. Ze bleven bij elkaar tot het overlijden van Kees in 2019. Negen jaar geleden blikten Herman en Kees in de Roze Golf terug op die eerste ontmoeting en verklapten het geheim van hun lange relatie: niet ‘vlinderen’ maar praten.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 6 juni tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel