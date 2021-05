Ook in Duitsland zegeningen uit protest standpunt Vaticaan

on

In Zürich heeft pastoor Meinrad Furrer maandag enkele homostellen gezegend. De pastoor had in het Park Platzspitz een regenboogbank neergezet, waar de stellen op konden plaatsnemen.

Het protest tegen het standpunt van het Vaticaan dat Rooms-katholieke priesters geen verbintenissen tussen twee mensen van hetzelfde geslacht mogen zegenen, breidt zich uit. Ook in Duitsland worden paren van gelijk geslacht deze week gezegend.

De Liebe gewinnt-beweging (liefde wint) waarvan zij deel uitmaken, spreekt van een ‘klap in het gezicht van mensen overal ter wereld’.

Uit protest zegenen ze deze week verspreid over heel Duitsland in zo’n honderd parochies relatie tussen katholieken van hetzelfde geslacht. Duizenden priesters en medewerkers van de katholieke kerk tekenden de petitie waarin het Vaticaan wordt opgeroepen om het zegenen van dergelijke relaties toe te staan.

De Duitse bisschoppen zijn er niet blij mee. ‘We vragen ons af of dit het juiste moment is’, zegt de woordvoerder van de Duitse bisschoppenconferentie. ‘We begrijpen dat er behoefte aan is, maar voor ons voelt het als een provocatie, omdat we in Duitsland midden in een theologische discussie over hervorming van de kerk zitten. We moeten eerst met elkaar in gesprek.’

Nederlandse homostellen kunnen voor het zegenen van hun relatie terecht bij leden van het Werkverband van katholieke homo-pastores. Dat maakte na de uitspraak van de paus in maart bekend dat zij het verbod zouden negeren.

