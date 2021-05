Zegeningen homostellen uit protest in Duitstalig Zwitserland

on

In het hele Duitstalige gebied in Zwitserland worden maandag in het openbaar paren van gelijk geslacht gezegend. Tot nu toe vonden dergelijke zegeningen in het geheim plaats. De openbare zegening is een protest tegen het standpunt van het Vaticaan.

In maart liet het Vaticaan in een zogenoemde Responsum ad dubium, weten dat Rooms-katholieke priesters geen verbintenissen tussen twee mensen van hetzelfde geslacht mogen zegenen.

Dat verbod leidde tot verontwaardiging onder Rooms Katholieken. Zo bood de Bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, zijn excuses aan voor dat standpunt van de kerk. Ook in Nederland waren kritische geluiden te horen, onder meer van pastor Kerkhof Jonkman.

Statement

Met de zegening maandag ‘onderschrijven we de verscheidenheid aan vormen van leven en liefde’ zo verklaarde pastoor Meinrad Furrer. Hij zegent maandag stellen in het Park Platzspitz in de stad Zürich.

Furrer wil een statement maken. Mensen die anders liefhebben, hebben al eeuwenlang en tot op de dag van vandaag met afwijzing en geweld te maken. ‘Ze zouden een openbaar teken moeten krijgen dat hun liefde goed is en een zegen verdient’, aldus Furrer.

Meinrad Furrer is vooral geraakt door de stelling van het Vaticaan dat de zegen van homoseksuelen een manier van leven zou aanmoedigen die niet overeenkomt met Gods plan. ‘Om deze liefde een zonde te noemen, is heel erg’, zegt Furrer. ‘Ik zou de kerk zelf zondig noemen, omdat het mensen veroordeelt die anders liefhebben.’

Afkeuring

De Rooms-Katholieke Kerk in Zwitserland reageert voorzichtig op de aangekondigde zegeningen. Bisschop Joseph Maria Bonnemain van het bisdom Chur, waartoe ook Zürich behoort, reageert in een schriftelijke verklaring aan omroep SRF: ‘In wezen ben ik blij met iedereen die om Gods zegen vraagt’, maar hij distantieert zich van de actie op de Platzspitz. Het stoort hem dat queerparen onaangekondigd een zegen krijgen. Dat moet zorgvuldig gebeuren. ‘Ik betwijfel of zo’n zorgvuldige en verantwoordelijke afweging kan plaatsvinden in de context van spontane zegenvieringen op de Platzspitz.’ Om deze reden keurt hij het initiatief af.

Onvermijdelijk

Franziska Driessen-Reding, voorzitter van de rooms-katholieke kantonale kerk is verheugd over de zegenviering en spreekt van een ‘onvermijdelijke stap’. ‘Je kunt alles zegenen, zoals motoren, paleizen of kanonnen’, zegt ze. ‘Alleen de zegen tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is nog steeds niet mogelijk vanuit het Vaticaan.’

(Bron: SRF; afbeelding: Facebook)

