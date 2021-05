Iraanse man vermoord door familie vanwege zijn geaardheid

on

In Iran is een man vermoord en onthoofd door zijn halfbroer en twee neven, nadat zijn halfbroer had ontdekt dat de man homo was.

De 20-jarige Alireza Fazeli-Monfared werd vrijgesteld van militaire dienst vanwege zijn geaardheid. Alireza was niet thuis toen de vrijstellingskaart werd bezorgd. De halfbroer had al eerder bij hun vader geklaagd over het uiterlijk van Alireza en de manier waarop hij zich kleedde, waarbij hij zei dat hij het gezin ‘onteerde’ en ‘beschaamde’.

Dinsdagavond 4 mei rond 19.00 uur sprak Alireza voor het laatst met zijn moeder aan de telefoon, vertelde zijn beste vriend Aghil Abyat aan Iran Wire .

Kort daarna arriveerde zijn halfbroer in de woning van Alireza en zei dat hun vader hem moest zien. Alireza werd met de auto naar het dorp Borumi gebracht, vlakbij de hoofdstad Ahvaz, waar zijn broer en neven hem vermoordden en onthoofden. Zijn lichaam werd bij een boom dumpt.

Alireza’s moeder werd na de moord ‘met een shock in het ziekenhuis opgenomen’, zei Bayat. Later vertelde hij Radio Zamaneh dat de moordenaars van Alireza zijn gearresteerd.

In een verklaring bekritiseert 6rang het proces van militaire vrijstelling waardoor de familie van Alireza zijn seksualiteit kon identificeren.

Alireza was van plan om Iran te ontvluchten en zich bij zijn vriend te voegen in Turkije.

(Bron: IranWire, 6rang; foto: Iranintl)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws