Protest in Krimpen aan den IJssel tegen uitlatingen dominee

In Krimpen aan den IJssel hebben ruim driehonderd mensen gedemonstreerd bij het gemeentehuis. De demonstranten deden een beroep op de gemeenteraad van Krimpen om niet langer weg te kijken. Veel demonstranten hadden een regenboogvlag meegenomen.

De burgemeester Martijn Vroom nam brieven van LHBTI’ers in ontvangst, die waren geschreven na een oproep van COC Rotterdam.

De burgemeester deed geen uitspraken over de standpunten van de dominee. Wel beloofde hij de brieven met persoonlijke ervaringen te lezen. Ook zei hij dat hij bereid is tot een gesprek met iedereen die dat wil. Eerder onthield de wethouder zich van commentaar op de uitlatingen van de dominee, omdat het Openbaar Ministerie bepaalde dat die onder de vrijheid van godsdienst vallen.

Het begon allemaal begin vorig jaar, tijdens de eerste lockdown vanwege de uitbraak van het coronavirus. De dominee van de Mieraskerk, Anthonie Kort riep de gemeente Krimpen per brief op om zondig leven uit te bannen, daarmee onder meer doelend op homoseksualiteit. De coronacrisis is volgens de dominee een gevolg van het zondige leven.

De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel heeft zich over de brief van de dominee niet uitgesproken, tot ongenoegen van veel Krimpenaren.

Activist Leon Houtzager deed direct nadat de brief vorig jaar uitlekte, aangifte tegen de dominee. Hij heeft sindsdien het nodige meegemaakt. Zaterdagmiddag vertelde hij in een toespraak zijn verhaal: ‘Jullie hebben allemaal gezien wat mij overkwam, hoe ik mij voelde, hoe bang ik was. De afgelopen week heb ik best veel over mij heen gekregen. Mensen die mij zwart maken op het internet en vragen om wraakacties. Tegen hen wil ik zeggen: “Ik ben niet meer bang”.’

De burgemeester zei in zijn toespraak dat de gemeente zich gaat inzetten om Krimpen voor iedereen een veilige gemeente te laten zijn. ‘Het mag niet zo zijn dat om wat je gelooft of om welke kleur je hebt of wat voor gender of maakt niet uit wat je bent, je daardoor niet volwaardig mee kan doen in deze samenleving. Dat kan niet.’

Dominee Kort zelf wil de media niet meer te woord staan., meldt RTV Rijnmond.

Op verzoek van Leon zongen de demonstranten het lied ‘Samen zijn’:

Bron: RTV Rijnmond

