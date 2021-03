on

Avondklok Roze Golf: door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: Roze Zaterdag 2006 in Zwolle.

Terwijl er in elk geval in Goes en Enschede wordt nagedacht over het organiseren van de Roze Zaterdag in 2023, gaan we in de Avondklok Roze Golf terug naar de laatste Roze Zaterdag die (tot nu toe) in Zwolle is gehouden. Dat was op 24 juni 2006 en het motto luidde: ‘You’re welcome!’

