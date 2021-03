Wethouder ziet geen rol in conflict rond uitlatingen dominee

on

Wethouder Coen Derickx van Krimpen aan den IJssel ziet geen rol weggelegd voor de gemeente in de controverse tussen de homoseksueel Leon Houtzager en dominee Anthonie Kort van de Oud Gereformeerde Gemeente in de stad.

Leon voelde zich gediscrimineerd na een brief van de dominee aan het gemeentebestuur en deed aangifte. Het Openbaar Ministerie oordeelde dat de dominee de teksten had gebruikt in het kader van zijn geloofsovertuiging. Daarmee vallen de teksten onder de vrijheid van godsdienst.

Dat standpunt van het Openbaar Ministerie is de reden waarom de wethouder zich niet met de zaak wil bemoeien.

‘Dit valt onder de godsdienstvrijheid. Wij spelen als gemeente geen rol in een discussie over de grondwet, we kunnen daar geen partij in zijn’, aldus de wethouder

COC Rotterdam demonstreert zaterdag in Krimpen aan den IJssel. De homobelangenorganisatie riep mensen op brieven te schrijven met hun persoonlijke ervaringen. Die worden zaterdag overhandigd aan het gemeentebestuur met de oproep om actie te ondernemen voor een diverse en inclusieve gemeente.

(Bron: PZC, COC Rotterdam; foto: gemeente Krimpen aan den IJssel)

