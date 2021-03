Beroemdheden en sterren steunen homoseksuelen in Ghana

on

67 Britse beroemdheden, politici en sterren hebben een open brief gestuurd aan de LHBTI’ers in Ghana om hun steun aan hen uit te spreken. Veel ondertekenaars zijn van Ghanese afkomst.

Onder hen acteur Idris Elba, model Naomi Campbell architect Sir David Adjaye en de Britse Vogue-redacteur Edward Enninful.

De ondertekenaars van de open brief spreken hun bezorgdheid over de ontwikkelingen in Ghana als het gaat om homorechten en roepen president Nana Akufo-Addo en andere politieke leiders op om de bescherming van de LHBTI -gemeenschap te waarborgen.

‘Als vooraanstaande en machtige verdedigers van dit geweldige land smeken we Zijne Excellentie, de president van de Republiek Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, en politieke en culturele leiders om een ​​pad van alliantie, bescherming en steun te creëren. We vragen om de opname die de natie nog groter en zelfs sterker zal maken’, aldus de briefschrijvers.

In Ghana sloten veiligheidstroepen een LHBTI-gemeenschapscentrum, drie weken na de opening, nadat religieuze leiders, politici en anti-homo-organisaties de regering daartoe hadden opgeroepen.

‘We zagen met grote bezorgdheid dat je vraagtekens moest zetten bij de veiligheid van je essentiële werk bij het Ghana LGBTQ + Rights Centre in Accra, en we vreesden voor je persoonlijke welzijn en veiligheid. Het is voor ons onaanvaardbaar dat u zich in gevaar voelt’, schrijven de ondertekenaars van de brief.

In Ghana is geslachtsgemeenschap tussen personen van hetzelfde geslacht strafbaar; er staat een gevangenisstraf van maximaal drie jaar op. De laatste jaren is er niemand vervolgd, maar mensenrechtenactivisten melden dat LHBTI’ers worden gediscrimineerd en vaak worden misbruikt en met de dood worden bedreigd.

Afgelopen zaterdag zei president Akufo-Addo dat het homohuwelijk onder zijn presidentschap niet gelegaliseerd zou worden. ‘Ik heb het al eerder gezegd, en ik herhaal het, onder het voorzitterschap van Nana Addo Dankwah Akufo-Addo zal het homohuwelijk niet worden gelegaliseerd’, verklaarde hij.

