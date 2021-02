Kijktip: Leon is boos op dominee in Krimpen aan den IJssel

on

Leon is homoseksueel en is boos op dominee Anthonie Kort van de Mieraskerk in Krimpen aan de IJssel. De dominee stuurde een brief aan de gemeente waarin hij oproept om homoseksuelen te verbannen.

‘De praktijk van euthanasie moet ophouden, de zondag niet langer ontheiligd, de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen’, schreef de dominee.

Leon voelt zich door de brief beledigd en gediscrimineerd. Hij deed aangifte bij het Openbaar Ministerie, maar die gaat niet over tot vervolging.

‘De brief van de predikant is geschreven vanuit Bijbelse principes. Hierdoor kan de brief gelezen worden als directe uiting van de geloofsopvatting. Omdat de bewuste zin in direct verband staat met de geloofsopvatting vervalt in lijn met vaste rechtspraak, in beginsel, de strafbaarheid van de uitlatingen.’

Leon wil graag in gesprek met de dominee en uitleg van wat hij nou precies bedoelt in de brief. De pogingen tot ene gesprek liepen op niks uit en daarom schakelde hij Tim Hofman van Boos (BNNVara) in. De video van Boos verscheen donderdag op Youtube.

